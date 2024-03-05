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В севастопольской Терновке объявились живодеры-догхантеры
Иллюстративное фото: pxhere.com

В севастопольской Терновке объявились живодеры-догхантеры

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:23 05.03.2024

Полиция Севастополя проводит проверку по факту расправы над бездомной собакой.

В ОМВД России по Балаклавскому району обратилась местная жительница с заявлением об обнаружении трупа бездомной собаки с признаками насильственной смерти. Женщина рассказала, что около 13:00 приехала в село Терновка, чтобы покормить собак. На одной из хозяйственных построек она обнаружила тело мертвого пса.

Спустя несколько часов волонтёр обратилась в полицию, на место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа ОМВД. На указанном женщиной месте труп собаки отсутствовал. В настоящее время полицейскими проведён осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего инцидента и розыск лиц, причастных к расправе над животным, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

По результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение согласно действующему законодательству.

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