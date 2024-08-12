В Севгоризбиркоме намерены обеспечить избирательные права граждан с ограниченными физвозможностями

12 августа прошло заседание Рабочей группы Севастопольской городской избирательной комиссии (СГИК) по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, при проведении выборов на территории города Севастополя. В работе участвовали представители Севастопольской Региональной общественной организации Всероссийского общества слепых (СРОО ВОС), Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Управления по делам молодежи города Севастополя, председатели территориальных избирательных комиссий (ТИК) Гагаринского, Нахимовского, Ленинского и Балаклавского районов.

Председатель СГИК Нина Фаустова проинформировала о ходе избирательной кампании, о возможностях для голосования избирателей и о цели Севгоризбиркома на предстоящих выборах депутатов Законодательного Собрания города Севастополя обеспечить максимальное удобство и доступность в осуществлении волеизъявления избирателям с ограниченными возможностями. Председатель Севгоризбиркома предложила формат диалога, чтобы представители адресной аудитории смогли высказать все свои предложения и рекомендации по работе избирательных комиссий как в ходе избирательной кампании, так и в дни голосования 6-8 сентября 2024 года.

На предстоящих выборах в Севастополе будут работать 187 участков. Из них 114 имеют пандусы, 14 оснащены специальными средствами для слабовидящих (дополнительное освещение, лупы, увеличенные шрифты). На десяти избирательных участках слабовидящим севастопольцам будет предложено воспользоваться тифломаркерами – их перечень согласован представителями СРОО ВОС:

Избирательный участок № 2 (ул. Новикова, 4); Избирательный участок № 18 (г. Инкерман, ул. Шубикова, 8); Избирательный участок № 38 (ул. Лиговская, 8, 10); Избирательный участок № 42 (ул. Тараса Шевченко, 66); Избирательный участок № 52 (пр-кт Октябрьской революции, 8); Избирательный участок № 88 (ул. Пожарова, 28А); Избирательный участок №107 (ул. Маршала Бирюзова, 9); Избирательный участок № 156 (ул. Рабочая, 2); Избирательный участок № 160 (ул. Генерала Жидилова, 1); Избирательный участок № 176 (ул. Челюскинцев, 28 Б).

Во время заседания члены СГИК показали специально подготовленные для информирования слабослышащих избирателей видеоролики, оснащенные сурдопереводом. Еще одной опцией обеспечения доступности голосования севастопольцам с ограничениями по здоровью станет возможность вызвать социальное такси для маломобильных граждан.

Во время обсуждения вопросов повестки отдельно коснулись деталей присутствия волонтеров в дни голосования на избирательных участках. Руководители ТИК высказали свои рекомендации по количеству добровольных помощников и по условиям их работы.

Члены Рабочей группы договорились о проведении в ближайшее время дополнительных расширенных встреч со всеми заинтересованными организациями инвалидов и волонтерами.

источник: пресс-служба Севгоризбиркома

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