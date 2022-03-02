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В СевГУ готовы предложить работу уволенным из западных вузов российским ученым
фото: pxhere.com

В СевГУ готовы предложить работу уволенным из западных вузов российским ученым

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:29 02.03.2022

Ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев заявил о готовности вуза принять на работу ученых из зарубежных университетов, подвергающихся дискриминации в связи со сложившейся политической ситуацией. Недавно сообщалось, что европейские театры прекратили сотрудничество с дирижером Валерием Гергиевым и певицей Анной Нетребко из-за нежелания последних публично высказаться против военной спецоперации России на Украине.

Аналогичные преследования по политическим убеждениям могут быть направлены и против наших коллег-соотечественников — ученых из университетов США и Европы, — цитирует пресс-служба вуза ректора.

Севастопольский государственный университет рассмотрит заявки и готов предоставить работу таким специалистам и обеспечить им доступ к лабораторному оборудованию.

Если вы в связи со сложившимися обстоятельствами либо по своим внутренним политическим убеждениям не можете продолжать работу в этих университетах, то Севастопольский государственный университет будет рад видеть вас в своих стенах, — заявил Владимир Нечаев.

Источник: Управление информационной политики, маркетинга и PR Севастопольский государственный университет

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