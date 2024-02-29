В СевГУ прошла сессия «Навигация детства в Год семьи в России»

Севастополь присоединился к циклу региональных стратегических сессий, которые проводятся по инициативе и при поддержке «Российского детско-юношеского центра» с января по март 2024 года во всех регионах России. Так, на базе «Точки кипения» СевГУ прошла региональная сессия «Навигация детства в Год семьи в России: приоритеты, направления и технологии деятельности».

В рамках стратегической сессии управленческие команды педагогических работников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций совместно с социальными партнёрами и представителями родительской общественности обсудили существующие на сегодняшний день проблемы, трудности и задачи, которые стоят перед профессиональным сообществом специалистов в области воспитания. Также участники встречи разработали комплекс мер, способствующих совершенствованию системы воспитания подрастающего поколения в духе уважения к традиционным семейным ценностям.

Важность совместного обсуждения и планирования подчеркнул и. о. директора департамента образования и науки Максим Кривонос:

Перспективное развитие российского общества зависит от возможности сохранения российской культуры, её самобытности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и целенаправленного патриотического воспитания граждан. Стратегия закрепляет понимание того, что безопасность и суверенитет России обеспечивается не только её оборонной мощью, но и готовностью и способностью противостоять внешней идейно-ценностной экспансии западных стран. В связи с этим возникает необходимость понимания сущности ценностного потенциала детства как одного из условий сохранения суверенитета России.

На интерактивных тематических площадках стратегической сессии участники предложили рекомендации, прорывные решения и проекты, которые в 2024 году будут призваны укрепить в сознании подростков и молодых людей личностное отношение к идеалам крепкой семьи, семейным традициям, уважению к старшим, к значимости проведения совместного семейного досуга и взаимного уважения среди близких.

Очень приятно, что мы все вместе работаем над этой значимой и очень важной темой. Мы стали частью марафона формирования прорывных решений воспитания в Год семьи в России. Уверена, что все уже знакомы с планом основных мероприятий. Стратегическая сессия – это площадка для осмысления этого плана и формирования уникальных событий нашего региона, которые будут востребованы педагогами, детьми и родителями, — поделилась региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Наталья Загородняя.

Напомним, 2024 год объявлен Годом семьи по Указу Президента.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.