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В СевГУ разработали комплекс для упрощения интеграции метеослужб новых регионов в систему РФ
фото: pikist.com

В СевГУ разработали комплекс для упрощения интеграции метеослужб новых регионов в систему РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:24 15.11.2023

Ученые Севастопольского государственного университета предложили решение, которое позволит быстрее встроить систему обработки метеоданных в новых регионах в российскую систему сбора данных.

Вся информация, которую передают в центр сбора данных организации, осуществляющие гидрометеорологические наблюдения, должна быть унифицирована. Но в России и на Украине разные требования к формату хранения и передачи данных, и сначала Крым и Севастополь, а сейчас и еще четыре региона оказались в ситуации, когда внутри региона данные собираются под один формат, а в единый центр в Обнинске их нужно передавать в другом, — цитирует пресс-служба вуза ведущего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории «Региональные и климатические системы» Института перспективных исследований СевГУ Владислава Евстигнеева.

Он рассказал, что в СевГУ уже есть опыт разработки подобных программных продуктов, и удалось быстро подготовить систему, которая была бы и привычна для работников метеорологических служб в новых регионах, и удовлетворяла требованиям Росгидромета. Она уже опробована, в том числе на базе СевГУ, так как вуз имеет лицензию Росгидромета на осуществление мониторинга окружающей среды.

Программа позволит адаптировать собираемые данные к российским государственным стандартам с точки зрения их обработки, анализа, хранения и передачи в единый мировой центр данных. При этом сотрудникам не придется переучиваться, как было бы с существующей программой Росгидродмета, которая требует введения данных через особую кодировку и других специальных знаний. Сейчас наша цель – чтобы наша программа попала в государственный реестр отечественного ПО, то есть, была официально верифицирована, чтобы ее могли использовать учреждения, ведущие гидрометеонаблюдения, — отмечает собеседник.

По словам эксперта, такая система может быть полезна не только для государственной метеослужбы. В отличие от специализированной программы, она, в случае внесения в реестр, будет более доступна для сотрудников сторонних организаций, которые осуществляют гидрометеорологический мониторинг в своих целях (например, сельхозпредприятий) и хотели бы сделать эти данные доступными для других лиц.

источник: пресс-служба Управления информационной политики, маркетинга и PR Севастопольского государственного университета
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