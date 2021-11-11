В СевГУ разработали уникальный стенд для исследования беспилотных летательных аппаратов

Севастопольские ученые разработали уникальный, единственный в России стенд, позволяющий проводить комплексные исследования динамики беспилотных летательных аппаратов широкого спектра. Стенд состоит из опор, которые образуют опытную площадку пятиметровой высоты, размерами 8 на 8 метров. На опоры на растяжках подвешивается и фиксируется беспилотный летательный аппарат массой от 2 до 200 килограммов. Стенд оснащен восемью высокочувствительными тензодатчиками, которые позволяют измерять силы, воздействующие на летательный аппарат с высокой точностью.

Когда у нас есть восемь сил, мы можем понимать очень точно, как работает каждый винт, какова их эффективность, отрабатывать элементы, связанные с динамикой, смотреть, как быстро винты отрабатывают внешнее возмущение, например резкий поток бокового ветра, — цитирует пресс-служба вуза директора Института национальной технологической инициативы Сергея Дудникова.

С помощью стенда можно исследовать, как влияет на аппарат грунт, также на комплексе отрабатывают ситуации посадки на наклонную поверхность.

Когда беспилотник приземляется, дополнительные силы возникают и от земли. Поток, направленный на землю, отражается от нее и определенным образом воздействует на летательный аппарат, причем это воздействие вихревое, сложное. Комплекс позволяет экспериментально увидеть влияние этой силы, — пояснил ученый.

Также на стенде можно проводить исследования по влиянию на коптер ветровой нагрузки. Мощность вентилятора — 4 кВт, скорость ветра — до 18 метров в секунду. В дальнейшем ветровая установка будет модернизирована, ее мощности будут увеличены в девять раз.

Мы можем создавать ветер разной силы, направления и характера и фиксировать, как беспилотник справляется с воздействием боковых ветров, — говорит эксперт.



Данные с датчиков обрабатываются программой, действующие силы отображаются в виде осциллограмм. Далее записывается лог, где фиксируются и контролируются время и воздействие. Затем лог передается в программу, где данные обрабатываются с помощью математической модели. В результате ученые фиксируют не отдельные силы, а непосредственное поведение беспилотника как комплексного устройства. Уникальное программное обеспечение позволяет вручную устанавливать различные настройки для коптеров: шаг винта, обороты, вести запись данных из акселерометров и гироскопов.

Сейчас ученые испытывают на стенде аппарат весом 2 килограмма, но в дальнейшем планируют работать с прототипом беспилотного аэротакси и мультикоптерным ротором с газотурбинным двигателем.

Мы будем не просто исследовать их характеристику в статике, но и в динамике, что позволит более корректно оценить беспилотники и сравнить их с существующими аналогами, — говорит специалист.



К испытаниям более крупных летательных аппаратов ученые приступят в начале следующего года.