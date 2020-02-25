Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В СевГУ стартовал молодёжный «Снежный десант»

crimeapress_news

В СевГУ стартовал молодёжный "Снежный десант"

В СевГУ стартовал молодёжный «Снежный десант»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:25 25.02.2020

«Молодёжный десант» в Севастополе стартовал 25 февраля.  Тридцать человек — члены студотрядов «Белая молния» и «Новое поколение» отправились в отдаленные районы Верхнесадовского и Андреевского муниципальных округов и Качи, где в течение трех дней будут помогать ветеранам, встречаться со школьниками, проводить развлекательные мероприятия для жителей отдаленных районов.

Это добровольческая акция. Ребята встретятся с ветеранами, узнают об их потребностях, попытаются максимально помочь. Школьникам расскажут, что такое добровольчество, что такое российские студенческие отряды, как в них вступить. А мероприятия будут направлены на поднятие настроения жителям отдаленных районов и вовлечение максимального количества молодежи в добровольческую деятельность, — цитирует пресс-служба СевГУ заместителя начальника управления по делам молодежи и спорта города Севастополя Марину Слонченко.

«Молодежный десант» проходит в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» почти во всех субъектах Российской Федерации и входит в перечень поручений Президента страны.

Эта акция проходит в Севастополе впервые. Ребята своим примером показывают всему университету, как нужно проводить время, помогая тем, кто в этом нуждается, не словом, а делом доказывая всю силу студотрядовского движения, — отметил командир севастопольского регионального отделения РСО Денис Кондратьев.

В СевГУ стартовал молодёжный "Снежный десант" В СевГУ стартовал молодёжный "Снежный десант" В СевГУ стартовал молодёжный "Снежный десант"

Особый пункт в программе мероприятия — уборка и благоустройство памятных мест, связанных с 75-летием Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Очень важно, что именно на площадке Севастопольского госуниверситета начинается такая замечательная акция. Севастопольский университет и все остальные ребята – это опора молодежной политики нашего города, опора нашего будущего и, самое главное, это опора нашего культурного и духовного единства, —  считает проректор СевГУ по профориентационной работе Ирина Авдеева.

фото: пресс-служба СевГУ

В СевГУ стартовал молодёжный "Снежный десант"

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.