В СевГУ учителей из Энергодара обучат готовить школьников к ЕГЭ

Программа продлится полгода и включает как очные блоки, так и обучение онлайн.

Июньский очный модуль рассчитан на пять дней. В программе предусмотрены занятия по психологии и внедрению цифровых технологий в образовательный процесс. Большой блок посвящен формированию гражданской идентичности средствами русского языка.

Сейчас в школах Энергодара русский язык преподают пять раз в неделю, но в украинский период родной язык был вытеснен и не преподавался совсем.