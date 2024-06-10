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В СевГУ учителей из Энергодара обучат готовить школьников к ЕГЭ
фото: пресс-служба СевГУ

В СевГУ учителей из Энергодара обучат готовить школьников к ЕГЭ

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:26 10.06.2024

В СевГУ стартовал очный этап обучения по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Инновационные технологии обучения русскому языку и литературе в школе». К занятиям приступили более тридцати учителей русского языка и литературы из Энергодара и близлежащих поселков. Преподавателей обучают готовить школьников из новых регионов к сдаче ЕГЭ по литературе и русскому языку.

Программа продлится полгода и включает как очные блоки, так и обучение онлайн.

Июньский очный модуль рассчитан на пять дней. В программе предусмотрены занятия по психологии и внедрению цифровых технологий в образовательный процесс. Большой блок посвящен формированию гражданской идентичности средствами русского языка.

Сейчас в школах Энергодара русский язык преподают пять раз в неделю, но в украинский период родной язык был вытеснен и не преподавался совсем.

Преподавание всех предметов велось на украинском языке. Энергодар — русскоязычный город, и сейчас нам стало намного легче, потому что все вернулись к языку, который любят и к которому привыкли. Сейчас все на нем общаются, изучают, русский язык очень востребован и взрослым населением, и детьми. Школьники быстро перестроились и с удовольствием получают знания, а мы, педагоги, должны им эти знания качественно предоставлять, — отмечает учитель русского языка и литературы, директор школы из пригорода Энергодара Людмила Рукобратская.

источник: Управление информационной политики, маркетинга и PR Севастопольский государственный университет

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