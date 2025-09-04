В Севастополе прокуратура добилась устранения нарушений в деятельности предприятия по переработке стройотходов

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды в деятельности компании, которая занимается переработкой строительных отходов. Проверочные мероприятия проведены совместно со специалистами Южного межрегионального управления Росприроднадзора в рамках рассмотрения обращения.

Установлено, что на земельном участке в районе Камышового шоссе коммерческая организация осуществляет деятельность по складированию и переработке строительных отходов с использованием дробильно-сортировочного комплекса. На арендованной ею площадке частично размещались отходы IV класса опасности. При этом лицензии для осуществления деятельности с отходами I-IV класса опасности хозяйствующий субъект не имел. Кроме того, площадка не была поставлена на учет как объект негативного воздействия на окружающую среду, не имела навеса для защиты отходов от ветра и осадков, предприятием не разрабатывались паспорта отходов. Природоохранная прокуратура внесла в коммерческую организацию представление об устранении выявленных нарушений, — сообщили в пресс-службе прокуратуре Севастополя.

Также прокурор возбудил в отношении директора предприятия два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без лицензии, если такая лицензия обязательна) и ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов). По результатам их рассмотрения виновному назначен штраф в размере 30 тыс. рублей и вынесено предупреждение.

После вмешательства прокуратуры приняты меры к устранению нарушений. Площадка накрыта тентом, находившиеся на ней опасные отходы ликвидированы, предприятие заключило договор на разработку необходимых документов, ответственный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

голоса Оцените материал

Просмотры: 14