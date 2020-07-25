В севстопольских сёлах и Инкермане — чрезвычайный класс пожароопасности

В Севастополе продолжает действовать особый противопожарный режим. На отдельных территориях фиксируется так называемый «красный» – наивысший, чрезвычайный – класс пожароопасности, пятый по пятибалльной шкале. Он наблюдается в следующих муниципальных образованиях:

сёлах Верхнесадовое, Фруктовое, Черноречье, Штурмовое, Кизиловое, Резервное, Тыловое, Орлиное, Павловка, Широкое, Колхозное, Терновка, Родное, посёлках Сахарная головка и Ласпи, городе Инкерман.

Существует риск возникновения ландшафтных и лесных пожаров, возгораний вблизи озёр (заросли камыша) и в зелёных зонах городской черты. Такие происшествия зачастую возникают вследствие несанкционированных палов сухой растительности и неосторожного обращения граждан с огнём. Природные пожары губительны для флоры и фауны территорий, оказавшихся на пути огненной стихии. Нередко экосистемы, существовавшие на обширных территориях до пожара, не восстановятся в своём первозданном виде уже никогда. Серьёзную угрозу огонь, охвативший лесополосу, может представлять примыкающим населённым пунктам, дачным кооперативам, а также отдельным постройкам, сооружениям и коммуникациям. По сухой траве и кронам деревьев, особенно в ветреную погоду, пламя способно проходить огромные расстояния за короткое время, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В чрезвычайном ведомстве подчёркивают: каждый должен ответственно относиться к соблюдению правил пожарной безопасности на открытых природных территориях. Особенно – в условиях установившейся сухой, тёплой погоды:

1. С осторожностью выполняйте работы с применением горючих жидкостей, после их завершения правильно утилизируйте материалы, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.

2. Не оставляйте на природных территориях мусор и ни в коем случае не сжигайте его.

3. Не разводите костры в лесу и вблизи лесных массивов.

4. Не используйте в лесу и вблизи лесных массивов мангалы и другие приспособления для приготовления пищи на огне – вне зависимости от их размеров и особенностей конструкции.

5. Соблюдайте особую осторожность при обращении с огнём – помните, что даже непотушенные спичка или сигарета, брошенные в траву, упавшие искра или тлеющий уголёк могут стать причиной крупного пожара.

6. Прививайте детям знания о правилах пожарной безопасности, рассказывайте об опасностях игр с огнём на природе.

7. В лесу непозволительно оставлять стеклянные бутылки, банки, прозрачные осколки – они могут сработать как зажигательные линзы.

8. Если вы заметили огненные всполохи или дым где-то на открытой местности, примите все возможные меры, чтобы потушить возгорание: сбейте пламя плотными зелёными ветвями, попробуйте его затоптать, забросать землёй, залить водой.

9. Не пытайтесь тушить самостоятельно вспыхнувшую высокую сухую траву, также не стоит бросаться в бой с пожаром, если его площадь слишком велика или стремительно разрастается – одолеть крупный пожар могут только профессионалы, срочно звоните в МЧС по телефону «101», сообщите координаты возгорания и в безопасном месте дождитесь приезда пожарных.