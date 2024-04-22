В СФ создали законопроект об обязательной регистрации недвижимости в Крыму

Законопроектом предлагается установить предельный срок предоставления документов, являющихся основанием для государственной регистрации прав на недвижимое имущество, расположенное на территории города Севастополя и Республики Крым, для государственной регистрации соответствующих прав <…> в Едином государственном реестре недвижимости — до 1 января 2026 года, — следует из пояснительной записки к законопроекту.
Сейчас для жителей Севастополя и Крыма действует положение, закрепленное в статье 12 федерального конституционного закона «О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», согласно которому документы об образовании, гражданском состоянии, пенсиях и праве собственности, выданные Украиной или официальными органами Автономной Республики Крым и города Севастополя, действуют без подтверждения со стороны российских органов и без установления какого-либо срока.
Как отмечают авторы, такое положение на практике приводит к тому, что в органах государственной регистрации прав отсутствует информация о значительном количестве собственников объектов недвижимости, что оказывает непосредственное негативное влияние на налоговые поступления в бюджеты Севастополя и Республики Крым.
В материалах к законопроекту подчеркивается, в настоящее время для жителей Донбасса и Новороссии, согласно действующим нормам, установлен предельный срок представления документов для государственной регистрации соответствующих прав на недвижимое имущество и сделок с ним — до 1 января 2028 года.
источник: ТАСС
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