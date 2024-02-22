В сфере агропромышленного комплекса Крыма успешно реализуется свыше десяти инвестпроектов

С 2014 года в Республике реализуются больше десятка крупных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса Крыма. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова. За 2014 – 2023 годы сумма инвестиций в основной капитал организаций сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства, рыбоводства, а также производство пищевых продуктов и напитков Республики Крым без субъектов малого предпринимательства по оценке составит более 38,7 миллиардов рублей.

Реализация крупных инвестиционных проектов выполняет очень важные социальные функции. Благодаря работе таких новых объектов в нашем АПК появляются дополнительные рабочие места для крымчан, инвестпроекты становятся импульсом для развития различных отраслей крымского сельского хозяйства.

К примеру, за это время появились такие предприятия, как ООО «Тепличный комбинат «Белогорский» общей площадью 17,24 гектаров в Белогорском районе. За несколько лет были введены в эксплуатацию две очереди теплицы, в которых выращивают томаты и огурцы. Также, есть успешные инвестпроекты, благодаря реализации которых появилось фруктохранилище на 15 тысяч тонн с регулируемой газовой средой в Красногвардейском районе на АО «Крымская фруктовая компания» и плодохранилище на 16 тысяч тонн с регулируемой газовой средой в Кировском районе на ООО «Фрукты Старого Крыма», — прокомментировала Алиме Зарединова.

По словам замминистра, инвестиционные проекты в Крыму реализуются и в других направлениях. На животноводческом предприятии в Симферопольском районе модернизирован коровник на 316 голов с доильным блоком на 20 мест. На маслодельном заводе в Раздольненском районе реконструированы производственные линии, оборудование молокозавода позволяет перерабатывать до 150 тонн молока в день. В Красногвардейском районе реализован инвестпроект по реконструкции комбикормового завода.

Также за 2014-2023 годы в Республике Крым увеличены мощности хранения плодоовощной продукции на 67 тысяч тонн за счет ввода в эксплуатацию 22 современных плодоовощехранилищ.

По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства РК.

Иллюстрации: pikist.com.