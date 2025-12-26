В сфере креативных индустрий Крыма работает 3,7 тысяч субъектов МСП

В Республике Крым создана инфраструктура для поддержки креативного бизнеса. Сформирован креативный кластер на базе Крымского государственного фонда поддержки предпринимательства, объединяющий уже 250 участников. Утверждены необходимые нормативные акты, включая порядок формирования реестра субъектов креативных индустрий, и создан профильный штаб. Важным шагом стало подписание Соглашения с Агентством стратегических инициатив о внедрении Регионального стандарта.

Как отметила Ирина Кивико, на сегодняшний день в сфере креативных индустрий Крыма работает 3,7 тыс. субъектов МСП, которые создают более 9 тысяч рабочих мест. Кластером за этот период одобрено свыше 150 заявок на поддержку и проведено более 200 мероприятий.

Проведённая работа позволила выстроить в Республике Крым работающую и устойчивую систему поддержки креативной экономики. Мы продолжим планомерное развитие этого направления, фокусируясь в 2026 году на масштабировании успешных практик и интеграции креативных проектов. На данный момент доля креативных индустрий ВРП креативной экономики в республике составляет 3%, к 2030 году перед нами стоит задача достичь показателя в 6%, — отметила Ирина Кивико.

Основными направлениями работы на следующий год станут повышение эффективности мер поддержки, развитие инфраструктуры, подготовка кадров и облегчение доступа предпринимателей к финансированию.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым