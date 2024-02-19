В схеме «Ваш родственник попал в ДТП» есть слабое место! Курьер мошенников задержан в Крыму

В Крыму полиция задержала подозреваемого в серии мошенничеств в отношении трёх пенсионерок. Как рассказали в МВД по РК, в отдел «Красноперекопский» обратились три местные жительницы в возрасте 74, 83 и 89 лет с заявлениями о мошенничестве.

На их стационарные телефоны позвонили неизвестные и сообщили пенсионеркам, что их родственники попали в ДТП. Для оказания помощи пострадавшим, а также во избежание уголовной ответственности со стороны виновных они просили собрать денежные средства и передать курьеру.

Потеряв самообладание и не перепроверив информацию, гражданки согласились на условия мошенников и передали в общей сумме 450 тысяч рублей.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из районных отделов полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность причастного к совершению преступлений. Оперативники задержали подозреваемого в Черноморском районе, куда он прибыл, намереваясь продолжить свои преступные деяния. Задержанным оказался ранее судимый 19-летний молодой человек, временно проживающий на территории Керчи. В отделе полиции злоумышленник признался, что подработку нашёл в сети Интернет в одном из популярных мессенджеров. Действовал под руководством куратора, который давал ему задания, суть которых заключалась в том, что он должен был забирать денежные средства и в дальнейшем перечислять неустановленному лицу на карты. Получал он за это 10 % от каждой суммы, — рассказали в МВД по РК.

Следователем МО МВД России «Красноперекопский» возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Фигурант заключён под стражу. Задержанный отрабатывается на причастность к совершению аналогичных деяний на территории Крыма.