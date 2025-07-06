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В шестой городской больнице Симферополя идёт капитальный ремонт хирургического отделения
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В шестой городской больнице Симферополя идёт капитальный ремонт хирургического отделения

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 11:11 06.07.2025

Председатель Совета министров Республики Крым проинспектировал ход капитального ремонта хирургического отделения №2 в Клинической больнице скорой медицинской помощи №6 города Симферополя.

По словам Юрия Гоцанюка, подрядная организация отстаёт от утверждённого графика на два месяца.

Все недочёты необходимо устранить в кратчайшие сроки, мобилизовать дополнительные ресурсы — рабочих и технику — и значительно нарастить темпы работ, — цитирует пресс-служба Юрий Гоцанюк.

Поставлена задача завершить первый этап капремонта на 1 сентября, второй — на октябрь 2025 года.

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В обновлённом хирургическом отделении будут созданы комфортные условия для работы врачей, медперсонала и пребывания пациентов.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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