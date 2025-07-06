В шестой городской больнице Симферополя идёт капитальный ремонт хирургического отделения

По словам Юрия Гоцанюка, подрядная организация отстаёт от утверждённого графика на два месяца.

Все недочёты необходимо устранить в кратчайшие сроки, мобилизовать дополнительные ресурсы — рабочих и технику — и значительно нарастить темпы работ, — цитирует пресс-служба Юрий Гоцанюк.

Поставлена задача завершить первый этап капремонта на 1 сентября, второй — на октябрь 2025 года.

В обновлённом хирургическом отделении будут созданы комфортные условия для работы врачей, медперсонала и пребывания пациентов.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым