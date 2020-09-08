Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В школах и детсадах Симферополя налажена бесперебойная подача воды

crimeapress_news

В школах и детсадах Симферополя налажена бесперебойная подача воды
Фото: simadm.ru

В школах и детсадах Симферополя налажена бесперебойная подача воды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:14 08.09.2020

На сегодняшний день все образовательные учреждения Симферополя обеспечены ёмкостями для воды. Об этом сообщила заместитель главы — начальник управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина. По её информации, вода и в дошкольные учреждения подается бесперебойно.

Во всех учреждениях крымской столицы установлены 10 кубовые ёмкости для воды, которые подключены к водопроводу, — отметила Татьяна Сухина. — Когда централизованное водоснабжение отключается, в образовательных учреждениях запускаются насосы.

Она также добавила, что сотрудники образовательных учреждений нацелены на рациональное и экономное использование водных ресурсов.

Напомним, в Симферополе введен поэтапный режим ограничения водоснабжения. Третий этап предусматривает снижение водопотребления до 100 тысяч кубометров в сутки, подача воды потребителям осуществляется по графику (утром и вечером).

В школах и детсадах Симферополя налажена бесперебойная подача воды

Изображение кликабельно: ПКМ и «Открыть изображение».

 

В школах и детсадах Симферополя налажена бесперебойная подача воды

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.