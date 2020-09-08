В школах и детсадах Симферополя налажена бесперебойная подача воды

На сегодняшний день все образовательные учреждения Симферополя обеспечены ёмкостями для воды. Об этом сообщила заместитель главы — начальник управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина. По её информации, вода и в дошкольные учреждения подается бесперебойно.

Во всех учреждениях крымской столицы установлены 10 кубовые ёмкости для воды, которые подключены к водопроводу, — отметила Татьяна Сухина. — Когда централизованное водоснабжение отключается, в образовательных учреждениях запускаются насосы.

Она также добавила, что сотрудники образовательных учреждений нацелены на рациональное и экономное использование водных ресурсов.

Напомним, в Симферополе введен поэтапный режим ограничения водоснабжения. Третий этап предусматривает снижение водопотребления до 100 тысяч кубометров в сутки, подача воды потребителям осуществляется по графику (утром и вечером).

Изображение кликабельно: ПКМ и «Открыть изображение».