В школах Крыма появятся «Точки роста»

В Крыму в муниципальных общеобразовательных школах в 2021 году будет продолжена работа по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Целевой показатель по созданию центров «Точки роста» в текущем году установлен региональным проектом «Современная школа» нацпроекта «Образование» в количестве 48 единиц.

«Точки роста» будут оснащены специальным оборудованием, а именно: принтеры, сканеры, ноутбуки, цифровыми лабораториями по химии, биологии, физике, образовательными наборами для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов. Объем финансирования на проведение закупочных процедур составил 75,3 млн руб., — сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Указанное оборудование будет установлено в школы, расположенные в городах Евпатория, Армянск, Ялта, Феодосия, Судак, Красноперекопск, а также в Раздольненский, Черноморский, Сакский, Первомайский, Бахчисарайский, Симферопольский, Белогорский, Джанкойский, Кировский, Ленинский, Красногвардейский, Нижнегорский и Советский районы Республики Крым.

СПРАВКА:

Основными целями центров «Точки роста» являются создание условий для внедрения на уровнях начального, основного и среднего общего образования современных методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ.

иллюстрация: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)