В школах прошли парламентские уроки, посвященные 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией

Депутаты Государственного Совета РК в образовательных учреждениях полуострова провели парламентский урок, прирученный ко Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией, и передали поздравления главы республиканского парламента Владимира Константинова.

Крымская весна – начало новой эпохи. Для российского Крыма – это эпоха развития. Для всей России – эпоха возвращения домой исконно русских земель, укрепления суверенитета, экономической, военной мощи, международного влияния… И всё это стало возможным благодаря мудрости, решительности и железной воле нашего Президента, в которой выражена воля народа нашей великой страны, — отмечается в приветствии главы высшего законодательного органа Республики.

Парламентарии рассказали школьникам о событиях, которые предшествовали проведению Общекрымского референдума, об исторических днях Крымской весны и фактах новейшей истории Республики Крым в составе России. Народные избранники также поговорили с ребятами о достижениях и позитивных преобразованиях, произошедших в Республике за последние 10 лет.

С обучающимися Симферопольской академической гимназии встретился первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, а заместитель Председателя крымского парламента Эдип Гафаров побывал в старокрымской школе № 2.

Вице-спикеры крымского парламента Владимир Бобков и Алла Пономаренко посетили симферопольскую общеобразовательную школу № 4 им. маршала Ф. И. Толбухина, Новокрымскую и Пахаревскую школы Джанкойского района.

Глава комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова пообщалась с обучающимися Плодовской средней общеобразовательной школы им. Е. М. Сабадашева Бахчисарайского района, а глава Комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня традиционно посетила столичную среднюю общеобразовательную школу – детский сад № 37.

О событии, которое показало вековую незыблемость единства российского народа, учащимся Крымской республиканской гимназии-школы-сада «Консоль» рассказала председатель Комитета по туризму, курортам и спорту Оксана Сергиенко, а с ребятами из Ялтинской средней школы № 12 побеседовал председатель Комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.

В Скалистовской средней школе Бахчисарайского района побывал председатель Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин, а в Литвиненковской общеобразовательной школе побывала Анна Рубель.

Парламентский урок для учеников средней общеобразовательной школы № 5 имени 85-го гвардейского гаубичного артиллерийского Симферопольского Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полка провел председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Гусев.

Сразу несколько школ крымской столицы – среднюю образовательную школу – детский сад № 15, гимназию № 11 и школу-гимназию № 10 им. Э. К. Покровского – посетил председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.

Председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель пообщался с воспитанниками Кадетской школы-интерната «Крымский кадетский корпус», а председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Иван Манучаров разделил праздник с учениками Ильичёвской средней школы.

По поручению председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова парламентские уроки для школьников республики также провели заместители глав профильных комитетов: Валерий Аксёнов, Анастасия Гридчина, Галина Герасимова, Илья Донченко, Пётр Зайцев, Рэм Киселёв, Ирина Ларионова, Оксана Сацик, Жанна Хуторенко, Иван Шонус, Наталья Яцышина.

Пресс-служба Госсовета РК.