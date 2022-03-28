В школах Севастополя высадят саженцы миндаля, привитых от старейшего в городе дерева

В Севастополе прошел мемориальный час «Миндаль огненных дней». Юным экологам – ученикам школ вручили трехлетние саженцы миндаля. Они привиты от уцелевшей ветки обгоревшего свидетеля двух оборон города – старейшего дерева Севастополя, которое растет на Малаховом кургане. В рамках акции, которая проходит ежегодно, саженцы высаживаются на территориях школ. В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны, почетный председатель Союза советских офицеров в Севастополе, полковник в отставке Борис Френтий, первый заместитель директора департамента образования и науки Максим Кривонос, директор Севастопольского центра эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи Наталия Дацюк.

Я рад присутствовать на таком важном мероприятии, как вручение саженцев миндаля в честь Великой Победы. Я рад, что нынешние поколения севастопольцев свято чтут память тех героев, которые сражались за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Уверен, что молодые жители города – самые настоящие патриоты, потому что им есть с кого брать пример – с воинов, которые защищали Севастополь в Крымскую войну, в годы Великой Отечественной войны, и которые в настоящее время показывают чудеса храбрости, доблести и геройства, защищая Донецкую и Луганскую народные республики, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Бориса Френтий.

В ходе мемориального часа участники почтили минутой молчания память погибших воинов, защищавших Севастополь.

Мемориальный час «Миндаль огненных дней» проходит в рамках регионального этапа Всероссийской акции «Сады Победы» и международной акции «Сад памяти».

Сегодня 13 саженцев великого растения, которое для нас олицетворяет стойкость и возможность преодолеть любые преграды, будет высажено в наших учреждениях. Благодаря нашей совместной работе во всех школах города будет расти частичка этого великого дерева, — отмечает заместитель директора департамента образования и науки Максим Кривонос.

В этом году саженцы в своих школах высадят экологические отряды гимназий №1, №2, школ №28, 29, 39, 40, 42, 46, 48, 54, 58, 61, а также образовательного центра имени Василия Ревякина.