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В школах Ялты стартовал приём документов в 10-е классы
фото: pikist.com

В школах Ялты стартовал приём документов в 10-е классы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:00 04.07.2024

Подробно о процедуре поступления в 10-е классы рассказал начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта Ренард Кутковский. Подавать заявление нужно всем ученикам, а тем, кто планируют поступить в профильные или предпрофессиональные классы, предстоит пройти еще и конкурсные испытания.

В ялтинских школах планируется открыть 5 социально-экономических, 3 психолого-педагогических, по два — медицинских, гуманитарных, кадетских классов, 11 универсальных, и по одному — инженерному, медийному, аграрному классу и класс гостеприимства, — цитирует пресс-служба Ренарда Кутковского.

Заявление в 10-й класс можно подать на Госулугах или непосредственно в школе в приемные часы (они опубликованы на сайтах общеобразовательных организаций). При подаче документов необходимо иметь при себе аттестат, паспорт (оригинал и копия), копию паспорта родителей.

Желаю всем ребятам выбрать правильное направление, пройти обучение в 10-11 классе и стать на шаг ближе к профессии своей мечты, — подчеркнул руководитель сферы образования. 

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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