В школах Ялты стартовал приём документов в 10-е классы

Подробно о процедуре поступления в 10-е классы рассказал начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта Ренард Кутковский. Подавать заявление нужно всем ученикам, а тем, кто планируют поступить в профильные или предпрофессиональные классы, предстоит пройти еще и конкурсные испытания.
В ялтинских школах планируется открыть 5 социально-экономических, 3 психолого-педагогических, по два — медицинских, гуманитарных, кадетских классов, 11 универсальных, и по одному — инженерному, медийному, аграрному классу и класс гостеприимства, — цитирует пресс-служба Ренарда Кутковского.
Заявление в 10-й класс можно подать на Госулугах или непосредственно в школе в приемные часы (они опубликованы на сайтах общеобразовательных организаций). При подаче документов необходимо иметь при себе аттестат, паспорт (оригинал и копия), копию паспорта родителей.
Желаю всем ребятам выбрать правильное направление, пройти обучение в 10-11 классе и стать на шаг ближе к профессии своей мечты, — подчеркнул руководитель сферы образования.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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