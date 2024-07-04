В школах Ялты стартовал приём документов в 10-е классы

В ялтинских школах планируется открыть 5 социально-экономических, 3 психолого-педагогических, по два — медицинских, гуманитарных, кадетских классов, 11 универсальных, и по одному — инженерному, медийному, аграрному классу и класс гостеприимства, — цитирует пресс-служба Ренарда Кутковского.

Заявление в 10-й класс можно подать на Госулугах или непосредственно в школе в приемные часы (они опубликованы на сайтах общеобразовательных организаций). При подаче документов необходимо иметь при себе аттестат, паспорт (оригинал и копия), копию паспорта родителей.

Желаю всем ребятам выбрать правильное направление, пройти обучение в 10-11 классе и стать на шаг ближе к профессии своей мечты, — подчеркнул руководитель сферы образования.

источник: пресс-служба администрации Ялты