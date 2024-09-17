В школах Ялты стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады

Принять участие в нем могут ученики 4-11 классов. Учащиеся 4 классов могут попробовать свои силы в русском языке и математике, а ученики 5-11 классов — по 19 учебным предметам. Победит сильнейший, но шанс проявить способности есть у каждого, — уточнил начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации города Ялта Ренард Кутковский.

Он также пояснил, что Всероссийская олимпиада состоит из четырех этапов: школьного, муниципального, регионального и заключительного — всероссийского. Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть установленный порог баллов. Победители и призеры финального этапа имеют право на поступление без экзаменов в любой российский вуз на направления по профилю олимпиады или 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету.

Ялтинские школьники традиционно принимают активное участие — в прошлом году на первом этапе было зарегистрировано свыше 9000 желающих. Искренне надеюсь, что в этом году их станет еще больше, — отмечает руководитель сферы образования.

Ознакомиться с заданиями предыдущих лет можно на платформе «Сириус. Курсы». Приказ о проведении школьного этапа и даты проведения олимпиад опубликованы на сайте Департамента образования и молодежной политики.

Желаю всем ребятам верить в свои силы, не бояться трудностей и принимать активное участие в олимпиадах, — подчеркнул Ренард Кутковский.

источник: пресс-служба администрации Ялты