В школе евпаторийского микрорайона «Исмаил-Бей» Евпатории приступили к фасадным работам

В Евпатории проводится устройство вентилируемого фасада общеобразовательной школы в микрорайоне «Исмаил-Бей». По информации министерства строительства и архитектуры РК, специалисты устанавливают композитные панели, проводят утепление фасада и устройство откосов.

Внутри здания выполняется монтаж слаботочных и электрических систем, а также вентиляции. Во дворе ведется благоустройство: устройство щебеночного основания под асфальтовое покрытие, устройство бордюрного камня и монтаж системы полива. Готовность объекта составляет 60%, — сообщили в минстрое.

Ввод новой школы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года.

Объект (ценой свыше 916 млн. рублей) реализуется в рамках Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».