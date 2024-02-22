В школе судакского села Морское открыли «Парту Героя» — Дениса Арашкевича

«Парту Героя» — Дениса Георгиевича Арашкевича – сегодня открыли на торжественной линейке в МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа им. В. А. Дерягина» городского округа Судак.

Почтить память павшего Героя пришли его мать и брат, Ольга Васильевна и Сергей Сергеевич, родные и близкие, друзья. На торжественном мероприятии также присутствовали глава муниципального образования городской округ Судак, председатель Судакского городского совета Дарья Дейнеко и заместитель главы администрации города Судака Евгений Краснов.

Директор школы Ирина Сметанина вспомнила своего весёлого, неугомонного, доброго и отзывчивого ученика, который был хорошим и верным другом, всегда готовым прийти на помощь, поблагодарила родных за то, что воспитали Героя нашей страны, память о котором будет увековечена в стенах родной школы и памяти каждого её ученика.

Дарья Дейнеко и Евгений Краснов также сказали несколько слов – о чести, доблести и героизме Дениса, поблагодарили родных и близких, сказали о том, что этот проект важен для каждой школы каждого города и села, чтобы помнить, что Герои – это обычные люди, прожившие такую же жизнь, как и каждый из нас, для того, чтобы в один момент взять на себя ответственность за ваше с нами будущее. Евгений Олегович также сказал, что знал Дениса лично – и горд, что был знаком с нашим Героем.

В память обо всех погибших защитниках нашей страны была объявлена минута молчания. Торжественное право открыть «Парту Героя», носящую имя Арашкевича Дениса Георгиевича, предоставили его брату Сергею и заместителю главы администрации Евгению Краснову. Право первыми сесть за «Парту Героя» предоставили Стригуновой Анне, обучающейся 7а класса и Хлопову Максиму, обучающемуся 2а класса, отличникам учебы, участникам предметных олимпиад, призерам и победителям различных творческих конкурсов и соревнований.

На торжественном мероприятии выступили ученики школы. Участники студии «МП-3» представили литературно-музыкальную композицию о героях села: от Великой Отечественной войны до наших дней «Созвездие Капсихор», ученики 8-а класса прочитали стихотворение в поддержку наших Героев и защитников, а ребята из 2-а исполнили песню «Защитники Отечества».

Сегодня увековечена память отважного героя и верного сына Отечества Арашкевича Дениса Георгиевича. Вечная Слава Воину!

Фото и материалы: администрация Судака.