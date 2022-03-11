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В школы Севастополя зачислены 56 беженцев из ДНР и ЛНР
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В школы Севастополя зачислены 56 беженцев из ДНР и ЛНР

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:12 11.03.2022

Волонтерский штаб «Мы вместе – Севастополь», представители Общероссийского народного фронта и бизнес-сообщества, а также волонтеры-медики продолжают оказывать помощь беженцам, прибывающим в город из Донецкой и Луганской народных республик. В штабе людям помогают с заполнением заявлений на получение материальной помощи, консультируют по вопросам трудоустройства, оформления временной опеки, а также зачисления детей в образовательные учреждения Севастополя. Скорейшему устройству беженцев в учебные заведения способствует департамент образования и науки.

14 детей пошли в детский сад, 39 человек в школы, три человека зачислены в колледжи. Один человек – в Севастопольский промышленно-технологический колледж имени Арчила Геловани, один – в Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной, и один человек – в Севастопольский колледж сервиса и торговли, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Марину Романюк.

Также беженцы могут получить медицинскую помощь. Обследование в едином пункте по адресу ул. Гагарина, 17в уже прошли 128 человек – 84 ребенка и 44 взрослых. Одной женщине провели челюстно-лицевую операцию.

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Напомним, обратиться в штаб «Мы вместе — Севастополь» можно по адресу ул. Ленина, 39. Консультацию можно получить по номерам телефонов: 8 (8692) 227-227, +7 978 625-45-63, +7 978 256-11-01.


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