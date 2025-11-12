В штабе ЛДПР Крыма предложили новые меры борьбы с наркоманией

Система борьбы с наркоманией в России требует кардинального пересмотра. На расширенном круглом столе в штабе крымского отделения ЛДПР эксперты, депутаты и общественники поддержали инициативы председателя партии Леонида Слуцкого. Главный спикер — руководитель фонда «За трезвый Крым» Юрий Платицын — привел шокирующие данные: каждый четвертый студент в Крыму пробовал наркотики, а заказать вещества можно быстрее, чем еду на дом.

В штабе Крымского регионального отделения ЛДПР состоялся расширенный круглый стол «Борьба с наркоманией: новые вызовы и эффективные решения», собравший ведущих экспертов в области противодействия наркомании. Мероприятие стало ответом на инициативы, озвученные председателем партии Леонидом Слуцким, который обозначил борьбу с наркоугрозой как приоритет национальной безопасности.

В дискуссии приняли участие депутаты Государственного Совета Республики Крым и Симферопольского городского совета, представители общественных организаций, включая председателя Совета молодых лидеров при администрации Симферополя, активисты молодежной организации ЛДПР, а также представители НКО «Переправа».

Ключевым спикером выступил директор фонда «За трезвый Крым» Юрий Платицын, который поделился шокирующими данными из своей практики:

Когда мы приходим в учебные заведения проводить профилактику, мы видим реальную картину. Около 25% студентов употребляют психоактивные вещества. И это не предположения — это данные, которые мы получаем в ходе прямого диалога с молодежью.

Особую тревогу эксперта вызывает стремительная цифровизация наркобизнеса:

Сегодня для подростка или взрослого человека приобрести наркотики не составляет никакого труда. Это стало доступнее, чем заказ еды на дом.

Платицын подробно описал структуру современного наркотрафика, где действуют целые «касты» преступников. Так называемые «чайки» специализируются на поиске и хищении закладок, а «коллекторские конторы», укомплектованные спортсменами, «наказывают» тех, кто пытается обмануть наркомагазины.

Фонд «За трезвый Крым» представил впечатляющие результаты своей многолетней работы. Организации удалось обработать более шестисот обращений о помощи, направить на реабилитацию свыше ста пятидесяти человек, помочь с трудоустройством и образованием десяткам людей. Силами фонда проведены десятки антинаркотических рейдов и устранены тысячи надписей с рекламой запрещенных веществ.

В сфере профилактики достижения особенно значимы: фонд провел более восьмидесяти профилактических занятий в учебных заведениях, охватив аудиторию свыше четырех тысяч учащихся. Регулярно организуются семинары для родственников зависимых, успешно реализуются проекты «Скажи наркотикам нет» и «Трезвым быть модно».

Мы используем комплексный подход — работаем по четырем сферам: биологической, психологической, социальной и духовной. Наша программа реабилитации включает работу с лучшими специалистами и показывает высокую эффективность, — отметил Платицын.

Особых успехов фонд достиг в спортивной профилактике. При поддержке Крымского футбольного союза и Министерства спорта регулярно проводятся футбольные турниры, которые собирают более тысячи участников.

Через спорт мы можем донести до молодежи правильные ценности. Наши турниры под лозунгом «Трезвым быть модно» реально меняют сознание молодых людей, — подчеркнул руководитель фонда.

Участники круглого стола единогласно поддержали инициативы ЛДПР о проведении комплексной ревизии системы противодействия наркомафии, внедрении искусственного интеллекта для блокировки онлайн-распространения, создании сети государственных реабилитационных центров и ужесточении наказания для организаторов наркотрафика.

Проблема требует системного подхода и консолидации усилий власти, правоохранительных органов и общества. Только так мы сможем защитить будущее наших детей, — заключил Юрий Платицын.

источник: пресс-служба Крымского регионального отделения ЛДПР

