В Симеизе — Фестиваль уличных видов спорта

Третий год подряд Фестиваль уличных видов спорта проводится на территории бетонного скейтпарка в Симеизе. В этом году «100% спорта» состоится 10 августа.
Участники будут соревноваться в экстремальной езде на самокате и велосипеде, а также в игре в баскетбол. Организатором состязаний выступает Управление спорта и физической культуры
Программа фестиваля:
- 09:00 – «Стритбол 3х3»
- 10:00 – торжественное открытие
- 9:45 – начало регистрации в категориях BMX, «Экстремальный самокат»
- 10:15 – начало раскатки для BMX
- 11:30 – начало BMX
- 12:30 – раскатка «Самокат»
- 13:00-13:30 – начало «Самокат»
Каждый участник должен иметь при себе защитный шлем. А самые юные спортсмены, ребята младше 14 лет, – согласие родителей или законных представителей.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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