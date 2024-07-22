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В Симеизе — Фестиваль уличных видов спорта
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Симеизе — Фестиваль уличных видов спорта

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:13 22.07.2024

Третий год подряд Фестиваль уличных видов спорта проводится на территории бетонного скейтпарка в Симеизе. В этом году «100% спорта» состоится 10 августа.

Участники будут соревноваться в экстремальной езде на самокате и велосипеде, а также в игре в баскетбол. Организатором состязаний выступает Управление спорта и физической культуры

Программа фестиваля: 

  • 09:00 – «Стритбол 3х3»
  • 10:00 – торжественное открытие
  • 9:45 – начало регистрации в категориях BMX, «Экстремальный самокат»
  • 10:15 – начало раскатки для BMX
  • 11:30 – начало BMX
  • 12:30 – раскатка «Самокат»
  • 13:00-13:30 – начало «Самокат»
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Каждый участник должен иметь при себе защитный шлем. А самые юные спортсмены, ребята младше 14 лет, – согласие родителей или законных представителей.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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