В Симеизе на пожаре погибли три человека

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту гибели на пожаре трех жителей поселка Симеиз.
Сегодня ранним утром после локализации возгорания спасателями в частном домовладении по улице Баранова были обнаружены тела мужчин с признаками отравления угарным газом. Следователями следственного отдела по городу Ялта проведен тщательный осмотр помещения, назначены необходимые экспертизы. Личности двоих из погибших установлены – это 57-летний местный житель и его 33-летний сын, личность третьего погибшего на данный момент устанавливается. На месте происшествия обнаружено большое число тары из-под спиртного и окурки, — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
Признаки криминальной смерти отсутствуют, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя