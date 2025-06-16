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В Симеизе на пожаре погибли три человека

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 18:19 16.06.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту гибели на пожаре трех жителей поселка Симеиз.

Сегодня ранним утром после локализации возгорания спасателями в частном домовладении по улице Баранова были обнаружены тела мужчин с признаками отравления угарным газом.   Следователями следственного отдела по городу Ялта проведен тщательный осмотр помещения, назначены необходимые экспертизы. Личности двоих из погибших установлены – это 57-летний местный житель и его 33-летний сын, личность третьего погибшего на данный момент устанавливается. На месте происшествия обнаружено большое число тары из-под спиртного и окурки, — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Признаки криминальной смерти отсутствуют, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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