В Симеизе — ограничат движение транспорта, потому что будут «стрелять»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 14:08 24.11.2025

На территории южнобережного поселка Симеиз в пятницу, 28 ноября, пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера – сотрудниками правоохранительных органов будут применяться средства имитации (возможны звуки холостых выстрелов, срабатывания пиротехники), — написала она в своем Telegram-канале.

В указанный период будут введены ограничения движения автотранспорта. Схема движения опубликуют дополнительно, уточнила Павленко.

Глава города попросила жителей и гостей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, а также напомнила о запрете фотофиксации и видеосъемке проводимых мероприятий.

источник: РИА Новости Крым 

