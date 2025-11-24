В Симеизе — ограничат движение транспорта, потому что будут «стрелять»

На территории южнобережного поселка Симеиз в пятницу, 28 ноября, пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации террористического характера – сотрудниками правоохранительных органов будут применяться средства имитации (возможны звуки холостых выстрелов, срабатывания пиротехники), — написала она в своем Telegram-канале.
В указанный период будут введены ограничения движения автотранспорта. Схема движения опубликуют дополнительно, уточнила Павленко.
Глава города попросила жителей и гостей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, а также напомнила о запрете фотофиксации и видеосъемке проводимых мероприятий.
источник: РИА Новости Крым
