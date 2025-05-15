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В Симеизе открыли новый пешеходный маршрут
фото: пресс-служба Ялтинского городского совета

В Симеизе открыли новый пешеходный маршрут

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 18:09 15.05.2025

На просьбу настоятеля храма протоиерея Евгения Халабузарь о строительстве тропы вдоль храма откликнулся депутат Ялтинского городского совета Виталий Шарапов. Маршрут соединяет две параллельные улицы Горького и Красномаякскую, и сокращает путь к храму для прихожан. Было рассмотрено несколько вариантов, которые бы не нарушили, а украсили уникальный ландшафт Симеиза. Кропотливая работа по установке свай и железной конструкции шла с особой осторожностью. «Красная горка» имеет каменисто-глиняную основу и при строительстве был риск ската камней на жилые дома. В итоге, результат превзошёл все ожидания — тропа стала местом притяжения.

Под стенами храма также установлены стела Пресвятой Богородице и «Книга счастья», к которой все влюбленные могут приложить свои ладошки. На освящении присутствовали почетные гости Глава муниципального образования городской округ Ялта — председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и депутат Виталий Шарапов.

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После состоялось общение с настоятелем храма, который поблагодарил гостей за проделанную работу. Также были рассмотрены проекты дальнейшего благоустройства территории храма.

источник: Ялтинский городской совет 

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