В Симеизе открыли новый пешеходный маршрут

Под стенами храма также установлены стела Пресвятой Богородице и «Книга счастья», к которой все влюбленные могут приложить свои ладошки. На освящении присутствовали почетные гости Глава муниципального образования городской округ Ялта — председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и депутат Виталий Шарапов.

После состоялось общение с настоятелем храма, который поблагодарил гостей за проделанную работу. Также были рассмотрены проекты дальнейшего благоустройства территории храма.

источник: Ялтинский городской совет