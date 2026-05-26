В Симеизе открыли памятник промышленнику и предпринимателю Сергею Мальцову

В ходе мероприятия Константин Чуйченко выразил признательность органам власти республики и муниципалитета за поддержку инициативы Министерства юстиции РФ увековечить память выдающегося промышленника.

Так, по мнению Главы федерального ведомства, это важно для сохранения как исторической памяти в целом, так и истории русской промышленности в частности. Министр отметил значимость «культивирования» таких личностей, как Сергей Мальцов, которые служат примером для современной России.

Сергей Аксёнов, в свою очередь, поблагодарил Минюст России и лично Константина Чуйченко за плодотворную совместную деятельность по всем направлениям, в том числе в части прославления людей труда, внесших большой вклад в развитие сильной и независимой России.

Увековечивать память о таких личностях – наш долг. Нужно всегда помнить о тех, кто работал на благо России и Крыма, кто закладывал основы, без которых были бы невозможны наши сегодняшние достижения. Хотелось бы, чтобы людей, подобных Сергею Ивановичу Мальцову, было больше. Тех, кто не просто ищет прибыль, а вкладывает душу в свое дело. Настоящих патриотов, радеющих за судьбу родной страны, заботящихся об общественном благе, – сказал Глава республики.

В рамках церемонии открытия памятника также состоялось возложение цветов.

В мероприятии приняла участие глава администрации города Ялты Янина Павленко.

СПРАВКА. Сергей Иванович Мальцов родился в 1810 году в городе Москве. После смерти отца Ивана Акимовича Мальцова в 1853 году стал владельцем крупного промышленного района в центре европейской части России, организовав передовое многоотраслевое производство, которое включало чугунолитейные, машиностроительные, эмалевый, гвоздильный, паровозо-вагоностроительный, стекольно-фаянсовые, свеклосахарные, лесобумажные заводы. Вместе с тем развивал виноградарство и осваивал курортное дело в Крыму, выстроив в поселке Симеиз, где в свое время его отец приобрел землю, гостиницы и дачи. В 2026 году исполняется 270 лет со дня основания самого знаменитого мальцовского предприятия – Гусевского хрустального завода (г. Гусь-Хрустальный Владимирской области).

