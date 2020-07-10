Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Симеизе планировали открыть опорный пункт полиции. Пока не получилось, но…

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Симеизе планировали открыть опорный пункт полиции. Пока не получилось, но...

В Симеизе планировали открыть опорный пункт полиции. Пока не получилось, но…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:58 10.07.2020

В Симеизе, отмечают жители посёлка, складывается неблагоприятная криминогенная обстановка ввиду полного отсутствия стражей порядка. И как минимум последние 3 года симеизцы добиваются открытия здесь опорного пункта полиции. С мёртвой точки дело должно было сдвинуться в этом году, однако пока ситуация не разрешилась.

Мы планировали открыть опорный пункт полиции в Симеизе перед началом курортного сезона, в апреле. Однако из-за пандемии COVID-19, процесс затянулся, но не остановился. Опорный пункт в Симеизе обязательно будет, — цитирует Отдел информационной политики заместителя главы администрации Станислава Шапортова.  

По словам чиновника, помещение для обустройства пункта администрация города уже передала УМВД России по городу Ялта. На его обустройство в Симеизе выделено порядка 130 тысяч рублей и в настоящее время идёт процесс оформления документов.

Связь в помещение уже подведена, теперь нужно завершить ремонт, чтобы у людей были комфортные условия для работы, — уточнил Станислав Шапортов.

Расположится Симеизский опорный пункт полиции в доме №42 по улице Советской.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Симеизе планировали открыть опорный пункт полиции. Пока не получилось, но...

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.