В Симеизе планировали открыть опорный пункт полиции. Пока не получилось, но...

В Симеизе, отмечают жители посёлка, складывается неблагоприятная криминогенная обстановка ввиду полного отсутствия стражей порядка. И как минимум последние 3 года симеизцы добиваются открытия здесь опорного пункта полиции. С мёртвой точки дело должно было сдвинуться в этом году, однако пока ситуация не разрешилась.

Мы планировали открыть опорный пункт полиции в Симеизе перед началом курортного сезона, в апреле. Однако из-за пандемии COVID-19, процесс затянулся, но не остановился. Опорный пункт в Симеизе обязательно будет, — цитирует Отдел информационной политики заместителя главы администрации Станислава Шапортова.

По словам чиновника, помещение для обустройства пункта администрация города уже передала УМВД России по городу Ялта. На его обустройство в Симеизе выделено порядка 130 тысяч рублей и в настоящее время идёт процесс оформления документов.

Связь в помещение уже подведена, теперь нужно завершить ремонт, чтобы у людей были комфортные условия для работы, — уточнил Станислав Шапортов.

Расположится Симеизский опорный пункт полиции в доме №42 по улице Советской. фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта