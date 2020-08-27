script:
Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | В Симеизе построят скейт-парк. Нужен он или нет? — власти задают вопрос ялтинцам

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Симеизе построят скейт-парк. Нужен он или нет? - власти задают вопрос ялтинца

В Симеизе построят скейт-парк. Нужен он или нет? — власти задают вопрос ялтинцам

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:27 27.08.2020

Сооружение скейт-парка в Симеизе — площадью более 850 квадратных метров — поддержал глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Уже скоро у юных ялтинских, крымских, российских спортсменов появится шанс оттачивать свое мастерство на  профессиональной площадке, которая появится в Симеизе в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и региональной  программы «Формирование комфортной городской среды». Проект площадки и его реализация доверены специалистам завода «Арбет» из Белгорода, который успешно реализовал аналогичные идеи в Москве, Ростове-на-Дону, Хабаровске и Алма-Ате, — сообщил чиновник.

По словам Ивана Имгрунта, новый скейт-парк будет оснащён самым современным оборудованием, а при его проектировании  учитывались актуальные требования и пожелания самих спортсменов. Он также добавил, что после реализации проекта Ялта станет одним из центров развития экстремальных видов спорта в стране.

При этом глава администрации подчеркнул, что свое мнение о необходимости размещения скейт-парка в Симеизе ялтинцы могут выразить на сайте Администрации города Ялта — ЗДЕСЬ.

В тоже время юные спортсмены — участники соревнований свое мнение уже выразили:

  • Я занимаюсь самокатом  чуть более полутора лет. До появления площадки в Пионерском парке мы катались где придётся – на улице, по ступенькам из-за того, что просто не было места. Спасибо большое за площадку в Пионерском парке. Она хоть и маленькая, но это лучше чем ничего, — отметил 13-летний участник соревнований из Ялты Прохор Грохольский.
  • Раньше мы катались в микрорайонах и у памятника Ленину. Сейчас очень ждём скейт-парка в Симеизе, поскольку площадки в Пионерском парке не хватает  для всех желающих. Надеюсь, фигуры в Симеизском парке будут более сложными и интересными, — в свою очередь добавил 16-летний Даниил Терещук, который профессионально занимается самокатным спортом около 4-х лет и намерен в дальнейшем выступать на турнирах международного уровня.

Организаторы любительского турнира по самокатному спорту также добавили, что в дальнейшем намерены проводить в Ялте соревнования и по другим экстремальным направлениям – велоспорту ВМХ, скейтбордингу и пр.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

В Симеизе построят скейт-парк. Нужен он или нет? - власти задают вопрос ялтинцам

Комментарии для сайта Cackle

div:
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.