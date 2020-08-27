В Симеизе построят скейт-парк. Нужен он или нет? — власти задают вопрос ялтинцам

Сооружение скейт-парка в Симеизе — площадью более 850 квадратных метров — поддержал глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Уже скоро у юных ялтинских, крымских, российских спортсменов появится шанс оттачивать свое мастерство на профессиональной площадке, которая появится в Симеизе в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и региональной программы «Формирование комфортной городской среды». Проект площадки и его реализация доверены специалистам завода «Арбет» из Белгорода, который успешно реализовал аналогичные идеи в Москве, Ростове-на-Дону, Хабаровске и Алма-Ате, — сообщил чиновник.

По словам Ивана Имгрунта, новый скейт-парк будет оснащён самым современным оборудованием, а при его проектировании учитывались актуальные требования и пожелания самих спортсменов. Он также добавил, что после реализации проекта Ялта станет одним из центров развития экстремальных видов спорта в стране.

При этом глава администрации подчеркнул, что свое мнение о необходимости размещения скейт-парка в Симеизе ялтинцы могут выразить на сайте Администрации города Ялта — ЗДЕСЬ .

В тоже время юные спортсмены — участники соревнований свое мнение уже выразили:

Я занимаюсь самокатом чуть более полутора лет. До появления площадки в Пионерском парке мы катались где придётся – на улице, по ступенькам из-за того, что просто не было места. Спасибо большое за площадку в Пионерском парке. Она хоть и маленькая, но это лучше чем ничего, — отметил 13-летний участник соревнований из Ялты Прохор Грохольский.

Раньше мы катались в микрорайонах и у памятника Ленину. Сейчас очень ждём скейт-парка в Симеизе, поскольку площадки в Пионерском парке не хватает для всех желающих. Надеюсь, фигуры в Симеизском парке будут более сложными и интересными, — в свою очередь добавил 16-летний Даниил Терещук, который профессионально занимается самокатным спортом около 4-х лет и намерен в дальнейшем выступать на турнирах международного уровня.

Организаторы любительского турнира по самокатному спорту также добавили, что в дальнейшем намерены проводить в Ялте соревнования и по другим экстремальным направлениям – велоспорту ВМХ, скейтбордингу и пр.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта