В Симеизе состоялась Всероссийская акция «Ложка для солдата»

Инициатором патриотической акции «Ложка для солдата» стал известный Российский скульптор, создатель Парка деревянных скульптур «Вишнёвый сад. Возрождение» Александр Ивченко. Свою первую ложку он вырезал в подарок брату, полковнику, военному хирургу. А затем появилось желание передать всем участникам СВО этот символ семейных традиций, наполненный теплом дерева и мастеровых человеческих рук.
Во всей стране откликнулись резчики по дереву, народные умельцы и люди, которые всем сердцем и душой вместе с нашими защитниками.
Побывав в Голубом Заливе в Парке деревянных скульптур «Вишнёвый сад. Возрождение» на экскурсии депутат Ялтинского городского совета, мама участника СВО Екатерина Дёмина и Председатель Совета Ветеранов города Ялта, подполковник Юрий Кириллов прониклись глубоким смыслом акции «Ложка для солдата». В следующий раз они приехали с воспитанниками и педагогами Ливадийской санаторной школы — интерната. Они активно помогают фронту, собирают необходимую защитникам помощь, делают всё чтобы приблизить долгожданную победу. В этот раз ребята оформляли именные ложки солдатам. На деревянном предмете появлялись надписи «С любовью из Крыма», цвет Российского флага и трогательные сердечки. Эти ложки из Крыма затем отправятся в мастерскую скульптора, где их пропитают льняным маслом, а затем уже отвезут нашим бойцам, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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