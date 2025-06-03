В Симеизе состоялась Всероссийская акция «Ложка для солдата»

Во всей стране откликнулись резчики по дереву, народные умельцы и люди, которые всем сердцем и душой вместе с нашими защитниками.

Побывав в Голубом Заливе в Парке деревянных скульптур «Вишнёвый сад. Возрождение» на экскурсии депутат Ялтинского городского совета, мама участника СВО Екатерина Дёмина и Председатель Совета Ветеранов города Ялта, подполковник Юрий Кириллов прониклись глубоким смыслом акции «Ложка для солдата». В следующий раз они приехали с воспитанниками и педагогами Ливадийской санаторной школы — интерната. Они активно помогают фронту, собирают необходимую защитникам помощь, делают всё чтобы приблизить долгожданную победу. В этот раз ребята оформляли именные ложки солдатам. На деревянном предмете появлялись надписи «С любовью из Крыма», цвет Российского флага и трогательные сердечки. Эти ложки из Крыма затем отправятся в мастерскую скульптора, где их пропитают льняным маслом, а затем уже отвезут нашим бойцам, — сообщили в пресс-службе администрации Ялты.