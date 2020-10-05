В Симферополь будут подавать больше воды, но пока только в выходные дни

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в прямом эфире провел совещание по ситуации в сфере водообеспечения городского округа Симферополь, Бахчисарайского и Симферопольского районов. Он подчеркнул, что за последнее время количество обращений граждан в социальных сетях по проблемным вопросам водоснабжения сократилось. Со 2 по 4 октября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя поступило 51 обращение по водоснабжению. Большинство вопросов касалось аварийных работ на сетях.

Хорошая новость: в течение последних нескольких дней, благодаря осадкам, Симферопольское водохранилище получило порядка 150 тысяч кубометров воды. Кроме того, в ближайшее время Симферополь получит дополнительно 10 тысяч кубометров в сутки из новых пробуренных скважин.

Еще порядка 11 тысяч кубометров воды ежесуточно возможно сэкономить при проведении определенных мероприятий на АО «КрымТЭЦ». В ходе совещания Глава Крыма также уточнил, что на данный момент рассматриваются варианты установки очистных сооружений на реке Салгир для использования этой воды в бытовых нуждах.

По словам Главы Республики, график подачи воды на выходных необходимо по возможности корректировать для удобства жителей.

Мы договариваемся, коллеги, в выходные дни стараемся подать больший объем воды, чтобы расписание к выходным дням улучшить – люди дома целый день, поэтому постараемся на этом сосредоточиться, – сказал Аксёнов.