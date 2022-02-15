В Симферополь? Да! Куда россияне планируют полететь этой весной и сколько платят за билеты

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
Средний чек за перелет по России на весну пока составляет столько же, сколько и год назад — 6 671 рубль за билет в одну сторону. По сравнению с допандемийным периодом средний чек на 7,5% ниже, — говорят аналитики сервиса.
Среди тех, кто уже оформил авиабилеты на весну по России, 59,7% путешественников запланировали перелёт в марте, 23,7% — в апреле, 16,6% — в мае. Самые востребованные направления — это традиционно Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, также очень популярны Калининград и Краснодар.
Топ-20 популярных авианаправлений по России на весну 2022 года
|Направление
|Доля пассажиров
|Средний чек туда-обратно
|Москва — Сочи
|7,9%
|8318
|Москва — Симферополь
|5,7%
|9642
|Москва — Минеральные Воды
|5,6%
|9524
|Москва — Калининград
|3,9%
|7917
|Санкт-Петербург — Сочи
|2,2%
|11637
|Москва — Краснодар
|1,9%
|5380
|Санкт-Петербург — Минеральные Воды
|1,6%
|12834
|Санкт-Петербург — Симферополь
|1,6%
|14564
|Санкт-Петербург — Калининград
|1,4%
|7509
|Санкт-Петербург — Краснодар
|1,1%
|7551
|Москва — Ростов-на-Дону
|1,1%
|6590
|Москва — Мурманск
|1,1%
|8814
|Москва — Махачкала
|1,1%
|7449
|Москва — Иркутск
|1,0%
|17127
|Москва — Анапа
|0,9%
|8602
|Санкт-Петербург — Ростов-на-Дону
|0,9%
|8903
|Сочи — Екатеринбург
|0,8%
|10087
|Москва — Санкт-Петербург
|0,8%
|4871
|Санкт-Петербург — Казань
|0,8%
|7916
|Москва — Екатеринбург
|0,7%
|7703
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
На первом месте в рейтинге популярных авианаправлений на весну по России находится маршрут Москва — Сочи, на который приходится 7,9% бронирований. Средний чек по этому направлению на весну пока составляет 8 318 рублей туда-обратно.
Также в тройку входят направления Москва — Симферополь и Москва — Минеральные Воды. У них сопоставимая доля в общем объеме бронирований (примерно по 5,7%), а также средний чек — порядка 9,6 тыс. рублей туда-обратно.
У путешественников из Москвы популярностью также пользуются авиабилеты в Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Махачкалу, Иркутск, Анапу, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Путешественники из Санкт-Петербурга активнее всего покупают билеты на самолёты в Сочи, Минеральные Воды, Симферополь, Калининград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Москву и Казань. Билеты в Сочи из Санкт-Петербурга оформляют в среднем за 11,6 тыс. рублей туда-обратно, в Минеральные Воды за 12,8 тыс. рублей, в Симферополь за 14,5 тыс. рублей в обе стороны.
Также в топ-20 вошло направление Сочи — Екатеринбург. Средний чек по нему составляет около 10 тыс. рублей в обе стороны.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!