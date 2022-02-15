В Симферополь? Да! Куда россияне планируют полететь этой весной и сколько платят за билеты

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне планируют полететь весной и сколько платят за авиабилеты.

Средний чек за перелет по России на весну пока составляет столько же, сколько и год назад — 6 671 рубль за билет в одну сторону. По сравнению с допандемийным периодом средний чек на 7,5% ниже, — говорят аналитики сервиса.

Среди тех, кто уже оформил авиабилеты на весну по России, 59,7% путешественников запланировали перелёт в марте, 23,7% — в апреле, 16,6% — в мае. Самые востребованные направления — это традиционно Сочи, Симферополь и Минеральные Воды, также очень популярны Калининград и Краснодар.

Топ-20 популярных авианаправлений по России на весну 2022 года

Направление Доля пассажиров Средний чек туда-обратно Москва — Сочи 7,9% 8318 Москва — Симферополь 5,7% 9642 Москва — Минеральные Воды 5,6% 9524 Москва — Калининград 3,9% 7917 Санкт-Петербург — Сочи 2,2% 11637 Москва — Краснодар 1,9% 5380 Санкт-Петербург — Минеральные Воды 1,6% 12834 Санкт-Петербург — Симферополь 1,6% 14564 Санкт-Петербург — Калининград 1,4% 7509 Санкт-Петербург — Краснодар 1,1% 7551 Москва — Ростов-на-Дону 1,1% 6590 Москва — Мурманск 1,1% 8814 Москва — Махачкала 1,1% 7449 Москва — Иркутск 1,0% 17127 Москва — Анапа 0,9% 8602 Санкт-Петербург — Ростов-на-Дону 0,9% 8903 Сочи — Екатеринбург 0,8% 10087 Москва — Санкт-Петербург 0,8% 4871 Санкт-Петербург — Казань 0,8% 7916 Москва — Екатеринбург 0,7% 7703

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

На первом месте в рейтинге популярных авианаправлений на весну по России находится маршрут Москва — Сочи, на который приходится 7,9% бронирований. Средний чек по этому направлению на весну пока составляет 8 318 рублей туда-обратно.

Также в тройку входят направления Москва — Симферополь и Москва — Минеральные Воды. У них сопоставимая доля в общем объеме бронирований (примерно по 5,7%), а также средний чек — порядка 9,6 тыс. рублей туда-обратно.

У путешественников из Москвы популярностью также пользуются авиабилеты в Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Махачкалу, Иркутск, Анапу, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Путешественники из Санкт-Петербурга активнее всего покупают билеты на самолёты в Сочи, Минеральные Воды, Симферополь, Калининград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Москву и Казань. Билеты в Сочи из Санкт-Петербурга оформляют в среднем за 11,6 тыс. рублей туда-обратно, в Минеральные Воды за 12,8 тыс. рублей, в Симферополь за 14,5 тыс. рублей в обе стороны.

Также в топ-20 вошло направление Сочи — Екатеринбург. Средний чек по нему составляет около 10 тыс. рублей в обе стороны.

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