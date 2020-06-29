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В Симферополь пошла вода из Ивановского водозабора

В Симферополь пошла вода из Ивановского водозабора  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:26 29.06.2020

В водовод Симферополя ежесуточно будет поступать 25 тысяч кубометров воды.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме видеомоста принял участие в мероприятии по подаче дополнительного водоснабжения из Ивановского водозабора в водопровод Симферополя. Он отметил знаковость события.

Сегодня запускаем очередную ветку водопровода из Ивановского водозабора Сакского района для обеспечения города Симферополя питьевой водой, — сказал Глава Крыма.

Ориентировочно в водовод Симферополя ежесуточно будет поступать 25 тысяч кубометров воды. Глава РК поблагодарил руководство и специалистов предприятия «Вода Крыма» за проделанную в короткие сроки работу.

В кратчайшие сроки благодаря работе специалистов предприятия удалось практически на треть перекрыть потребность в воде жителям столицы. За счет этого, в водохранилищах, которые питали водой Симферополь, будет повышаться объем запасов воды, — пояснил Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов подчеркнул, что подача воды из новых водозаборов для Республики не несет никакой экологической угрозы, данная информация подтверждена специалистами.

В свою очередь, генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что на данный момент выполнено поручение Главы Республики о подаче дополнительных объемов воды в город Симферополь. По информации руководителя предприятия, вода, поступающая в водопровод, соответствует ГОСТу «Вода питьевая».

В Симферополь пошла вода из Ивановского водозабора

Фото: пресс-служба Совмина РК.

В Симферополь пошла вода из Ивановского водозабора  

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