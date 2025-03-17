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В Симферополь прибыл передвижной музей "Поезд Победы"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Симферополь прибыл передвижной музей «Поезд Победы»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:03 17.03.2025

Глава Республики Крым осмотрел экспозицию уникального передвижного музея о Великой Отечественной войне «Поезд Победы», прибывшего в город Симферополь.

«Поезд Победы» пробудет в Республике Крым вплоть до 18 марта. Десять тематических вагонов посвящены отдельным событиям и вехам Великой Отечественной войны. Сергей Аксёнов выразил уверенность, что проект не оставит равнодушным ни одного посетителя.

Экспозиция помогает нам дать более четкую и правильную оценку происходившему в те времена. Мы осознаем, насколько трудно было нашим предкам, насколько тяжелые и страшные испытания они преодолевали. Сегодня нашим воинам и всем нам есть на кого равняться. Вечная память всем ушедшим. Их подвиг – навсегда в наших сердцах. Здоровья и долгих лет ветеранам, которые смогли пережить все тяготы военного времени, – сказал Глава Крыма.

В Симферополь прибыл передвижной музей "Поезд Победы" В Симферополь прибыл передвижной музей "Поезд Победы" В Симферополь прибыл передвижной музей "Поезд Победы" В Симферополь прибыл передвижной музей "Поезд Победы"

СПРАВКА. Просветительский проект «Поезд Победы» реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и ВОД «Волонтеры Победы». Он посвящен в этом году 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. По России и Белоруссии «Поезд Победы» путешествует с октября 2020 года. За пять лет он преодолел больше 200 тыс. километров, побывал в 225 городах. Ранее в Республику Крым передвижной музей приезжал в 2020 и 2021 годах. Всего за время работы поезда его посетили более 1,13 млн человек.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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