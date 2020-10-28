В Симферополь протянут еще один водовод из Белогорского района

Начались подготовительные работы по строительству водовода от Бештерек-Зуйского водозабора (в Белогорском райое) в Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Крыма.

Подрядная организация завезла на объект необходимые материалы и технику, — говорится в сообщении. — Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов проверил, как ведутся подготовительные работы на строительных площадках в Белогорском районе.

Объекты «Бештерек- Зуйский водозабор» и «Водовод от Бештерек-Зуйского водозабора до насосной станции Белая» является частью комплекса мероприятий для водоснабжения крымского полуострова, в частности Симферополя.

Было принято решение освоить данное месторождение подземных вод. Министерству строительства и архитектуры РК поручили приступить с 19 октября текущего года к реализации этого объекта. На данный момент согласована трасса водовода и мощность насосной станции, — сообщил Михаил Храмов.

Он отметил, что подрядная организация подготавливает объект, а именно снимается плодородный слой грунта. На территории оборудован строительный городок, произведена мобилизация 16 единиц техники и 26 рабочих. К середине следующей недели их количество увеличится до 27 единиц техники и до 40 строителей. Также глава крымского минстроя сообщил, что к выполнению основных работ приступят к концу текущего года, после заключения контракта на строительно-монтажные работы.

Кроме того, на данный момент производят разработку проектной документации, приступили к геологоразведочным работам и на 80% выполнили инженерные изыскания.

Министр строительства и архитектуры Крыма отметил, что с данного объекта в апреле 2021 года планируется наладить пуск воды в Симферополь. Ввод водозабора и водовода в эксплуатацию намечен на сентябрь того же года.

Фото: минстрой РК.