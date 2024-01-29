В Симферополь разоблачили мошенницу, не оплатившую сто тысяч рублей за товары, приобретенные онлайн

В Симферополе полицейские вычислили подозреваемую в мошенничестве: путем обмана женщина завладела товарами, заказанными через маркетплейс, на сумму более 100 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 31-летняя ранее не судимая жительница Симферополя. Выяснилось, что женщина использовала фиктивный счет электронного кошелька, который ранее создала в сети Интернет. При заказе доставки товара на дом, прибывшему курьеру она показывала до конца необработанный чек, уверяя его, что происходят какие-то сбои с сетью, и оплата обязательно пройдет. Таким образом злоумышленница мошенническим способом приобрела товар на сумму более 100 тыс. рублей, — сообщили в МВД по РК.

Отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных фактов мошенничества на территории Республики Крым.