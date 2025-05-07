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В Симферополе 11 мая временно ограничат движение транспорта. Где?

В Симферополе 11 мая временно ограничат движение транспорта. Где?

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 17:19 07.05.2025

В связи с проведением дополнительной расширенной сельскохозяйственной ярмарки, будет ограничено движение транспортных средств.

Ограничение движения транспортных средств будет введено с 05:00 часов до 15:00 часов 11.05.2025 на месте проведения ярмарки на улице Куйбышева (участок от бульвара Франко до улицы Февральская).

На участке также будет запрещена парковка транспортных средств и организовано дежурство машины эвакуатора.

Узнайте больше:  Внимание! В Симферополе временное ограничение движения 7 мая

Администрация Симферополя просит жителей и гостей крымской столицы учитывать данную информацию при планировании передвижения по городу.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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