В Симферополе 11 мая временно ограничат движение транспорта. Где?

В связи с проведением дополнительной расширенной сельскохозяйственной ярмарки, будет ограничено движение транспортных средств.
Ограничение движения транспортных средств будет введено с 05:00 часов до 15:00 часов 11.05.2025 на месте проведения ярмарки на улице Куйбышева (участок от бульвара Франко до улицы Февральская).
На участке также будет запрещена парковка транспортных средств и организовано дежурство машины эвакуатора.
Администрация Симферополя просит жителей и гостей крымской столицы учитывать данную информацию при планировании передвижения по городу.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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С тегами: транспорт крыма