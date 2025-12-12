Прямо сейчас:
В Симферополе 13 декабря пройдут учения подразделений территориальной обороны
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:12 12.12.2025

По информации Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, 13 декабря в Симферополе с 8:00 до 11:00 пройдут учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур.

Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики.

Формат учений предполагает досмотровые мероприятия. Прошу крымчан оказывать содействие в проведении учений, сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием, доверять только официальным источникам информации, – отметил Глава Республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

