В Симферополе 23 февраля будет перекрыта улица Павленко

23 февраля 2025 года с 6:00 до 11:00 в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, будет ограничено движение по ул. Павленко (от Т-образного перекрёстка с улицей Александра Невского) в сторону парка имени Ю.А. Гагарина.
В указанный период времени на данном участке будет запрещена парковка транспортных средств, также организовано дежурство машины эвакуатора.
Просим учесть указанную информацию при планировании маршрутов движения и воздержаться от поездок на личном автотранспорте на указанном участке.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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