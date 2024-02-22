В Симферополе 23 февраля временно перекроют улицу Павленко

23 февраля, с 6:00 до 11:30 в Симферополе, в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, будет ограничено движение по ул. Павленко (от Т-образного перекрестка с проспектом Александра Невского) в сторону парка имени Ю.А. Гагарина.

Как сообщили в администрации крымской столицы, в указанный период времени на данном участке будет запрещена парковка транспортных средств, также организовано дежурство машины эвакуатора.

Городские власти просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.