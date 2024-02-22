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В Симферополе 23 февраля временно перекроют улицу Павленко

В Симферополе 23 февраля временно перекроют улицу Павленко

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 20:42 22.02.2024

23 февраля, с 6:00 до 11:30 в Симферополе, в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, будет ограничено движение по ул. Павленко (от Т-образного перекрестка с проспектом Александра Невского) в сторону парка имени Ю.А. Гагарина.

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Как сообщили в администрации крымской столицы, в указанный период времени на данном участке будет запрещена парковка транспортных средств, также организовано дежурство машины эвакуатора.

В Симферополе 23 февраля временно перекроют улицу Павленко

Городские власти просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.

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