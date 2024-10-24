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В Симферополе - акция "Макулатура и пластик рулят"

В Симферополе — акция «Макулатура и пластик рулят»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:58 24.10.2024

Жителей Симферополя приглашают к участию в акции «Макулатура и пластик рулят».

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» приглашает к участию в III Всероссийской акции «Макулатура и пластик рулят» проекта «ВТОРСЫРЬЁ РУЛИТ» по сбору макулатуры и пластика для помощи пострадавшим в ДТП.

Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню вторичной переработки, Всемирному дню памяти жертв ДТП, Международному дню волонтера, будет проходить с 21 октября по 21 декабря.

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Задачи проекта:

  • привлечь внимание общественности к ресурсосбережению и экологической культуре;
  • заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов;
  • внести вклад в развитие природной переработки;
  • привлечь внимание к культуре поведения на дорогах;
  • помочь пострадавшим в ДТП.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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