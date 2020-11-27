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В Симферополе анонсируют "Первый зимний" турнир по шахматам
фото: obsidianphotography

В Симферополе анонсируют «Первый зимний» турнир по шахматам

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 12:37 27.11.2020

Республиканский турнир по шахматам «Первый зимний» пройдёт с 30 ноября по 10 декабря в Симферополе на базе клуба «ИнтелКиммерия» (пр. Кирова, 34)

Участники будут соревноваться в трех дисциплинах – классических шахматах, рапиде (контроль времени – 10 минут + 5 секунд за каждый ход) и блице (3 минуты + 3 секунды). Турнир в классике будет разделен на две категории: для спортсменов с рейтингом до 1200 пунктов и без рейтинга (60 минут + 30 секунд), а также для шахматистов с рейтингом 1201-1700 пунктов (90 минут + 30 секунд), — сообщили порталу «Крымский спорт» в Федерации шахмат РК.

Зарегистрироваться для участия в турнире можно на сайте Федерации шахмат РК, там же – подробное расписание соревнований.

В Симферополе анонсируют "Первый зимний" турнир по шахматам

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