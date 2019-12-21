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В Симферополе анонсируют "Рождественские каникулы". Праздничные события на пл. Ленина
иллюстрация: pxhere.com

В Симферополе анонсируют «Рождественские каникулы». Праздничные события на пл. Ленина

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 9:18 21.12.2019

О том, что со 2 по 8 января на главной площади крымской столицы будет проведён цикл развлекательных мероприятий «Рождественские каникулы», сообщил заместитель главы администрации Симферополя Александр Макарь.

Ежедневно, с 12 до 22 часов, на площади Ленина для гостей и жителей города будут проходить новогодние тематические анимационные программы с выступлением артистов, диджеев и кавер-групп, – цитирует пресс-служба Александра Макаря.

В частности, в рамках праздничных мероприятий,  с 12:00 до 14:00 маленьких симферопольцев ждёт анимационная программа «Поле чудес» с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кроме того, 6 и 7 января на центральной площади города выступят специальные гости – группа «Revel» из Москвы, – говорит Александр Макарь.

В Симферополе анонсируют "Рождественские каникулы". Праздничные события на пл. Ленина

В Симферополе анонсируют "Рождественские каникулы". Праздничные события на пл. Ленина

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