В Симферополе анонсируют выставку литографий из частных европейских коллекций

В Симферопольском художественном музее при поддержке Министерства культуры Республики Крым 3 июля открывается выставка литографий «Анри де Тулуз-Лотрек. «Paris, Paris…». В экспозиции будут представлены 52 литографии знаменитого французского художника из частных европейских коллекций.

Афиши легендарных парижских заведений, портреты танцовщиц и артистов кабаре, зарисовки из повседневной жизни парижан, а также эпизоды из «цирковой» серии Анри де Тулуз-Лотрека позволят прикоснуться к атмосфере «La Belle Époque» рубежа XIX — XX веков. Художник-новатор Анри де Тулуз-Лотрек соединил в своем творчестве легкость и звучность цвета импрессионизма с лаконичностью рисунка японской гравюры. Техника литографии привлекала его возможностью непосредственной работы с цветом и фактурой, а жанр рекламного плаката – изобилием сюжетов и приемов композиции. Он создал более 350 литографий, целый ряд его произведений признан вершиной плакатного и литографского искусства, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Плакаты Анри де Тулуз-Лотрека, говорят специалисты, отличаются от натурных зарисовок и эскизов, они воплощают конкретный узнаваемый образ, символ. Сегодня имена звёзд парижских кабаре и кафе-шантанов конца XIX столетия Аристида Брюана, Джейн Авриль, Ла Гулю или Иветт Гильбер известны публике во многом благодаря литографиям, на которых их изобразил мастер.

Большинство представленных листов выполнены в знаменитой парижской мастерской «Imprimerie Mourlot», основанной в 1852 г. С данным ателье в свое время сотрудничали Пабло Пикассо, Жорж Брак, Анри Матисс, Марк Шагал. В середине ХХ в. Фернан Мурло (1895-1988) выпустил превосходную серию «Les Affiches de Toulouse-Lautrec» для коллекционеров. Эти литографические версии самых известных произведений Анри де Тулуз-Лотрека и составляют основу данной экспозиции.

Выставка будет открыта до 30 августа.

иллюстрация: Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым