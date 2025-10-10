Прямо сейчас:
В Симферополе анонсируют акцию ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 15:47 10.10.2025

Во Всемирный день борьбы с раком молочной железы 15 октября 2025 года с 9:00 до 16:00 в г. Симферополь на пересечении улиц Екатерининской и Пушкина будет организована работа передвижного маммографа и консультативный приём врача-терапевта и врача-маммолога.  У всех желающих женщин будет возможность бесплатно пройти исследование (маммографию) и получить консультацию маммолога.

Напомним, что рак молочной железы занимает второе место среди онкологических заболеваний в Республике Крым. В 2024 году данный диагноз был поставлен 13,5% пациентов от общего числа онкологических больных.

Маммография является одним из наиболее эффективных способов раннего выявления онкологии молочной железы. Диагностика заболевания на первой и второй стадии значительно повышает эффективность проводимого лечения и, как следствие, продления жизни.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

