В Симферополе анонсируют акцию ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы

Напомним, что рак молочной железы занимает второе место среди онкологических заболеваний в Республике Крым. В 2024 году данный диагноз был поставлен 13,5% пациентов от общего числа онкологических больных.

Маммография является одним из наиболее эффективных способов раннего выявления онкологии молочной железы. Диагностика заболевания на первой и второй стадии значительно повышает эффективность проводимого лечения и, как следствие, продления жизни.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК