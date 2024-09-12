В Симферополе анонсируют чемпионат и первенство Крыма по бодибилдингу

20 сентября в Симферополе на базе Республиканского Дворца культуры профсоюзов (ул. Киевская, 115) пройдут Открытые чемпионат и первенство Крыма по бодибилдингу. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщили в международном богатырском движении «Сильнейшая нация мира».

Организатором соревнований выступили Федерация бодибилдинга РК и минспорта республики.

Победителей и призеров в своих категориях (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, мальчики, девочки) ждут медали и дипломы. Абсолютные чемпионы будут награждены кубками и призами. Также кубки получат команды-лауреаты турнира.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Крыма для участия во всероссийских турнирах.

Начало соревнований – в 17.00.

источник: «Крымский спорт»