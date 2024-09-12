Прямо сейчас:
Главная | Спорт | В Симферополе анонсируют чемпионат и первенство Крыма по бодибилдингу
актуально в республике
В Симферополе анонсируют чемпионат и первенство Крыма по бодибилдингу

В Симферополе анонсируют чемпионат и первенство Крыма по бодибилдингу

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:05 12.09.2024

20 сентября в Симферополе на базе Республиканского Дворца культуры профсоюзов (ул. Киевская, 115) пройдут Открытые чемпионат и первенство Крыма по бодибилдингу. Об этом порталу «Крымский спорт» сообщили в международном богатырском движении «Сильнейшая нация мира».

Организатором соревнований выступили Федерация бодибилдинга РК и минспорта республики.

Победителей и призеров в своих категориях (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, мальчики, девочки) ждут медали и дипломы. Абсолютные чемпионы будут награждены кубками и призами. Также кубки получат команды-лауреаты турнира.

Узнайте больше:  Исмаил Бальбек из Симферополя – обладатель Кубка России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет

По итогам соревнований будет сформирована сборная Крыма для участия во всероссийских турнирах.

Начало соревнований – в 17.00.

источник: «Крымский спорт»

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
спорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.