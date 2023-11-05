В Симферополе анонсируют кондитерский форум «Личный бренд кондитера»

В этом году исполняется 5 лет фестивалю кондитерского искусства «Тортида». Несмотря на то, что внешние обстоятельства вносят свои коррективы и не все задуманное осуществляется, фестивалю есть чем гордиться.

В Крыму были созданы:

два пирога «Деметры» весом 200 кг и 120 кг;

парящий торт 40 кг;

пряничная открытка в подарок Деду Морозу, которая хранится в Великом Устюге;

семиметровая пироговая инсталляция «Рыба Сиа», построен пряничный город в Севастополе.

Победители конкурсов Тортиды Дмитрий Павлец из Севастополя, Валентина Проник из Керчи, Надежда Гончарюк из Джанкоя представили Крым в национальных соревнованиях и стали чемпионами России, что подтверждает экспертность и профессионализм Жюри конкурсов Тортиды. Организатор фестиваля Виктория Мартынюк приняла участие в качестве члена Жюри VI международного пряничного фестиваля «Мир пряника» в Санкт-Петербурге и участвовала в круглом столе «Продвижения пряника как национального символа России» в Городце, Нижегородской области. Команда «Тортида» построила пряничный Херсонес в АртМарафоне международного фестиваля «Мир пряников».

В честь пятилетия «Тортиды» 25 ноября 2023 г. в Симферополе состоится кондитерский форум «Личный бренд кондитера» и церемония награждения премией фестиваля кондитерского искусства «Тортида».

Спикеры форума – звезды кондитерского и пряничного миров:

Евгения Волошина, кондитер из Магнитогорска, создатель международной школы антигравитационных тортов GravityCake, призер международных кондитерских соревнований, рекордсмен по акробатическим трюкам на воздушном кольце с левитирующими тортами в руках. 1 ноября Евгения создала торт в 120 кг, стоящий на шоколадных глыбах, имитирующих лед. Этот шедевр был изготовлен в честь дня рождения олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и представлен в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Для крымских кондитеров и пряничных мастеров Евгения подготовила мастер-класс по сборке антигравитационной конструкции и выступление с актуальной темой о личном бренде кондитера.

Анна Науменко, пряничный мастер из Новофедоровки, Крым, создатель пряничной онлайн-школы «Пряничная Азбука». Победитель и призер международных и российских пряничных конкурсов, член Жюри фестиваля «Мир пряника» в 2023 г. Анна расскажет о необычном использовании пряничных арт-объектов при создании шоу-тортов.

Премия фестиваля будет присуждена лучшим кондитерам и пряничным мастерам Крыма и Севастополя за вклад в развитие кондитерского искусства и пряничного мастерства, за представление Крыма в национальных конкурсах и победы в них. Совсем скоро мы узнаем кто стал лауреатом премии фестиваля «Тортида». Форум и церемония награждения премией фестиваля пройдут 25 ноября 2023 г. с 15.30 до 19.00, г. Симферополь, гостиница «Москва», зал переговоров, — отмечают организаторы события.

Официальная страница фестиваля ВКонтакте: @tortidafest

Сайт: tortida.ru